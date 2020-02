Magazine Corpo de Mojica, o Zé do Caixão, será enterrado nesta sexta-feira (21) Velório teve início nesta quinta-feira (20), no auditório do Museu da Imagem e do Som (MIS)

José Mojica Marins, o Zé do Caixão, morreu quarta-feira, aos 83 anos. Artista teve complicação por causa de uma broncopneumonia. Desde 28 de janeiro, o diretor, ator e roteirista estava internado no Hospital Sancta Maggiore para tratar da broncopneumonia. O velório teve início nesta quinta-feira (20) à tarde, no auditório no Museu da Imagem e do Som (MIS), e ...