Magazine Corpo de Lúcio Mauro é velado no Rio de Janeiro Homenagens ao ator lembram legado. O humorista morreu na noite de sábado, aos 92 anos

Entre lágrimas e sorrisos, o corpo do ator Lúcio Mauro foi velado ontem, no Theatro Municipal do Rio. O humorista morreu na noite de sábado, aos 92 anos. Após o velório aberto ao público, corpo de Lúcio Mauro foi cremado em cerimônia restrita aos familiares.Pela manhã, parentes, amigos e fãs foram ao Municipal prestar homenagens. O também ator Lúcio Mauro Filho dem...