Corpo de João Gilberto é velado no Teatro Municipal do Rio O velório é aberto ao público, enquanto o enterro, previsto para as 16h, no cemitério Parque da Colina, em Niterói, deve ser restrito à família

O corpo do cantor e compositor João Gilberto será velado nesta segunda-feira, 8, a partir das 9h até as 14h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O velório será aberto ao público, enquanto o enterro, previsto para as 16h, no cemitério Parque da Colina, em Niterói, deve ser restrito à família. João Marcelo Gilberto, filho do cantor e compositor João Gilberto, não co...