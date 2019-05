Magazine Corpo de Gabriel Diniz é enterrado após cortejo em João Pessoa Enquanto velório foi aberto aos fãs, sepultamento ocorreu em cerimônia particular

No final da tarde desta terça-feira (28), o corpo do cantor Gabriel Diniz foi enterrado em João Pessoa (PB). O dia foi marcado por homenagens ao artista. Um cortejo fúnebre saiu do velório, que foi aberto ao público, às 15h30 e o caixão chegou carregado por um caminhão do Corpo de Bombeiros ao Cemitério Parque das Acácias por volta das 16h40. A cerimônia de sepultamento, n...