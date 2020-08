Magazine Coronavírus: Cauan, da dupla com Cleber, tem 50% do pulmão comprometido e está internado em Goiânia Mulher de Cauan, Mariana Gomes, também testou positivo para a doença e acompanha o sertanejo no hospital

O cantor Cauan, da dupla com Cleber, foi diagnosticado com coronavírus (Sars-CoV-2) e está internado em Goiânia. Uma postagem no perfil oficial da dupla no Instagram explica que o exame de raio-x apontou que o sertanejo está com 50% do pulmão comprometido. A mulher do cantor, Mariana Gomes, também testou positivo para a doença e está com ele no hospital. 🔘 ...