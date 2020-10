Magazine Coronavírus aqui e lá

Embora animada em poder rever Ritinha, Isis Valverde já afirmava, no início das reprises, que talvez não pudesse acompanhar a nova exibição, apesar de já eleger as cenas que gostaria de assistir: “As cenas como sereia. Foi uma preparação intensa para conseguir chegar naquele resultado. É muito bom revê-la”.A dificuldade, no entanto, pode ficar por conta da retomada das...