Magazine Coro Sinfônico de Goiânia faz primeira turnê nacional Por conta de crise financeira justificada pela Prefeitura, o valor de cerca de R$ 46 mil em custos veio de uma espécie de empréstimo suporte do Instituto Orquestra Cidadã, entidade de natureza privada ligada à música

Assim que o premiado violinista Fábio Zanon botou olhos e ouvidos no Coro Sinfônico de Goiânia – braço da Orquestra Sinfônica municipal –, foi amor à primeira vista. O encontro ocorreu no início do ano e o impacto foi tamanho que o instrumentista quis levar o coral ao 50º Festival de Inverno de Campos do Jordão. O convite fomentou a organização da primeira tur...