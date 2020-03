Magazine Coro Sinfônico de Goiânia celebra 20 anos com concerto nesta terça-feira (3) Apresentação comemorativa gratuita será realizada no Teatro Goiânia

O Coro Sinfônico de Goiânia (foto) celebra seus 20 anos de fundação com o concerto Por Trás do Canto, sob a regência da maestrina Katarine Araújo, nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia. Com entrada gratuita, a noite terá no repertório composições de estreias dos mestres Estércio Marquez Cunha, Juliano Lima Lucas, Fernando Cupertino e Ângelo Dias, a...