Magazine 'Coringa' lidera indicações para o Oscar 2020; confira a lista completa A cerimônia ocorre no próximo dia 9 de fevereiro

O Oscar divulgou nesta segunda-feira, 13, os indicados para a cerimônia de 2020, que ocorre no próximo dia 9 de fevereiro. Coringa lidera a lista, com 11 indicações. O Brasil está representado no prêmio por Democracia em Vertigem, filme de Petra Costa que concorre na categoria de Melhor Documentário. A disputa por melhor filme parece também a mais equi...