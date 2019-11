Magazine 'Coringa' bate US$1 bilhão nas bilheterias mundiais e tem o dobro de retorno de 'Vingadores' Filme se tornou o primeiro longa com uma classificação 'R' (equivalente ao 'maiores de 18 anos' aqui no Brasil) a alcançar a marca

O Coringa de Todd Phillips, estrelado por Joaquin Phoenix, parece não conhecer limites. Após arrastar multidões até as famosas escadarias do Bronx, em Nova York, a produção acaba de conquistar outro feito inédito nesta sexta-feira, 15: se tornar o primeiro longa com uma classificação 'R' (equivalente ao 'maiores de 18 anos' a...