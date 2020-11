Magazine Cores no céu Projeto de arte urbana transforma Centro de Goiânia em uma galeria a céu aberto

Dois pássaros azuis brotam dos olhos de uma garota. Em seus braços, ela carrega um filtro de barro embutido com letras garrafais: futuro. O desenho com elementos psicodélicos do artista Wes Gama pouco a pouco começa a ser descoberto na empena do Edifício Alencastro Veiga, no Centro de Goiânia. Trata-se do projeto Arte Urbana nas Alturas, iniciativa independente da Val...