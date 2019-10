Magazine Coral de crianças em SP apresenta Guns N' Roses, confira o vídeo Com tigelas e um chocalho em mãos para dar o ritmo, as crianças fizeram um coral da música Sweet Child O' Mine

Uma turma 'rockeira' do segundo ano do ensino fundamental, com alunos de em média sete anos, repercutiu nas redes sociais na última quinta-feira, 10. Com tigelas e um chocalho em mãos para dar o ritmo, as crianças fizeram um coral da música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. A apresentação fez parte de uma mostra de arte e cultura do Colégio Salesi...