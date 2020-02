Magazine Coração selvagem

Nem o conforto do avião, nem o espírito aventureiro dos SUVs 4x4. Cláudia Juliana Gambi, 38 anos, decidiu cortar a América do Sul em cima de uma BMW GS 1250 cilindradas. Se por um instante a batida de Born To Be Wild (Steppenwolf), ressoou no meio do texto, é sinal de que a empresária foi bem apresentada. Apaixonada pelo universo do motociclismo ela acumulou 135 mil quilôme...