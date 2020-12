Magazine Coração da casa Professora Kelly Cristina Terra cuida com devoção diariamente de seu quintal localizado no Setor Jaó

A trepadeira jade vermelha tomou conta de praticamente todo o quintal da professora Kelly Cristina Terra, que cuida com devoção diariamente de seu quintal localizado no Setor Jaó. “Converso com as plantas, conto histórias, o meu dia a dia, o que aconteceu no trabalho. Elas podem até não me responder, mas eu sei que me ouvem com carinho”, brinca. Um pergolado foi montado no ...