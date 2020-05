Magazine Coração caipira Com canções autorais, reinterpretações e inéditas, violeiro Almir Pessoa participa da live solidária do projeto Viver Cidade – Doações, do Grupo Jaime Câmara

O amor pelas raízes, o jeito goiano e a saudade do sertão são elementos recorrentes nas canções do violeiro Almir Pessoa, de 40 anos, que avisa de antemão: “meu coração é caipira, simples assim”. O cantor é um entre diversos artistas que participam no sábado da live solidária do projeto Viver Cidade: Doações, ação do Grupo Jaime Câmara (GJC), para arrecadação d...