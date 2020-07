Magazine Conversando com os clientes

Ainda em março, Rafael Fleury, tatuador e proprietário do estúdio Outside Tattoo, iniciou uma reforma para se adequar às exigências do novo momento, visando melhor circulação de ar e limpeza. O local já atendia às exigências da vigilância sanitária, como a de passar um termo de consentimento para todos os clientes. “Acrescentamos questões nesse termo, como a pergunta...