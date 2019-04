Magazine 'Conversa com Bial' exibirá entrevistas com Olavo de Carvalho, Jean Wyllys e Moro A terceira temporada do programa estreia nesta terça-feira (9)

O Conversa com Bial volta ao ar na próxima terça-feira, 9, na Globo. Na primeira semana, Pedro Bial entrevistará nomes ligados ao mundo político que chamaram atenção no Brasil nos últimos tempos: Sérgio Moro, Olavo de Carvalho e Jean Wyllys. Ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, Moro foi o escolhido para a edição de estreia da 3ª temporada do Conversa...