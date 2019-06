Magazine Contrato de Anitta com Villa Mix Goiânia proibia transmissão ao vivo de show Organização do festival divulgou trecho do documento, contrariando versão contada pela cantora nas redes sociais

A organização do Festival Villa Mix divulgou na noite deste domingo (30) o trecho da cláusula de contrato fechado com a cantora Anitta no qual é expressa a proibição da transmissão ao vivo do show da cantora no evento que acontece neste domingo, em Goiânia. "Fica o contratante ciente de que a artista possui contrato de exclusividade para interpretações musica...