Diz-se que algo envelhece mal quando traz referências e situações que se mostram datadas, até mesmo absurdas quando o que era tolerado no passado torna-se inaceitável no presente. Isso sempre ocorreu com filmes, novelas, livros, músicas, que, de uma forma ou outra e em diferentes medidas, revelam-se anacrônicos, com abordagens ultrapassadas. No Brasil, poucas temáticas têm se deparado com essa situação como as representações de empregadas domésticas.

No dia 27 de abril é lembrado por aqui o Dia da Empregada Doméstica, data que vem ganhando novos contornos com o tempo. E isso se expressa nas obras culturais quando as reencontramos. Nesse tempo de tantas reprises por causa da pandemia, isso fica ainda mais evidente. Até poucas semanas atrás, havia no ar dois trabalhos do novelista Manoel Carlos - Laços de Família, na Globo, e Mulheres Apaixonadas, no Viva - que causaram discussão nas redes sociais sobre qual o papel que coube às empregadas.

Tanto em Laços de Família (produzida em 2000), quanto em Mulheres Apaixonadas (levada ao ar originalmente em 2003), as empregadas domésticas aparecem constantemente, mas sempre em uma posição subalterna, denotando até mesmo certa exploração. Nas duas novelas, há uma funcionária que se chama Zilda; em ambas, as personagens são vividas por atrizes negras (Thalma de Freitas e Roberta Rodrigues); nas duas, a empregada parece não ter horário para começar ou terminar o serviço, moram no emprego e não têm vida social.

Nas duas novelas, há diversas cenas que remetem quase a um regime de escravidão, já que elas têm quase que implorar pequenas folgas e estão sempre expostas aos humores dos patrões. Em Laços de Família, Zilda ouve gritos da nora da patroa com frequência e tenta acalmar a protagonista, mesmo levando patadas. Em Mulheres Apaixonadas, a funcionária é abertamente assediada sexualmente pelo filho dos donos da casa, algo visto com humor e naturalidade na trama.

Essa é uma herança de outros tempos que consolidaram uma cultura escravagista, em que quase todas as empregadas domésticas são negras e precisam suportar humilhações, cargas descomunais de trabalho, quartinhos apertados onde precisam se enfiar nos fundos da casa ou na área de serviço de amplos apartamentos. Isso é reproduzido em histórias de ficção, relegando essas funcionárias a papéis secundários.

Desde as novelas de época, quando as aias serviam em regime de escravidão a suas sinhazinhas, até às produções contemporâneas, por muito tempo vigorou esse tipo de estereótipo tácito em torno das domésticas. Em um estudo realizado na PUC do Rio de Janeiro, a pesquisadora Lícia Marta da Silva Pinto trata do assunto, mostrando que as produções televisivas de ficção ilustram uma realidade que parecia aceita por boa parte da sociedade durante um longo tempo.

“Apesar dessas várias diferenças nas representações, observa-se constantemente uma subserviência, fidelidade e admiração presente tanto nas personagens empregadas quando nos mordomos com relação às patroas (patrões), apesar de nem sempre serem bem tratadas de volta, que remete ao papel servil ao qual os trabalhadores domésticos são reservados como uma forma de distinção do papel de cada um nessa relação trabalhista”, constata a pesquisadora.

Entre as personagens mencionadas pela pesquisadora, está a que a atriz Juliana Paes viveu também na novela Laços de Família, que acaba tendo um final trágico na trama após ceder aos assédios do patrão e ficar grávida dele. Mas Lícia Maria consegue perceber algumas mudanças, sobretudo após o ano de 2012, quando duas novelas da Rede Globo, Cheias de Charme e Avenida Brasil, colocaram as empregadas domésticas no centro da história, como protagonistas, espelhando novas relações trabalhistas.

De fato, Cheias de Charme trazia as “empreguetes”, vividas pelas atrizes Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond, como as heroínas do folhetim. As três começam a trama como empregadas domésticas e acabam se transformando em estrelas da música. Outras personagens coadjuvantes da produção também eram empregadas domésticas e fizeram igual sucesso junto ao público. Já em Avenida Brasil, a personagem vingadora Rita (Débora Falabella) entra na casa da inimiga Carminha (Adriana Esteves) como empregada.

“No entanto, notamos o quanto alguns estereótipos ainda são reforçados nesses personagens por conta da presença pontual de marcadores sociais que perpassam essa profissão”, ressalva a pesquisadora Lícia. Outro estudo, este feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro por Isabella Catão Pereira, trata dos estereótipos encontrados sobre as empregadas domésticas em novelas da Globo. Segundo ela, a emissora leva ao ar histórias com empregadas domésticas desde 1967, com a telenovela Rainha Louca.

Ele lembra que a primeira produção global a ter uma empregada doméstica protagonista é de 1974, chamada Supermanoela. Na trama de Walter Negrão, a personagem Manoela é vivida por Marília Pêra, empregada de bons sentimentos que conquista os empregadores. Mas a história das novelas não é benéfica nesse sentido. “Os artistas negros enfrentaram grandes dificuldades e preconceitos para conseguir personagens fora do padrão de empregados, escravos”, pontua a pesquisadora.

Isso se vê nos personagens vividos por atrizes consagradas e de carreiras longevas, como Chica Xavier, Cléa Simões, Zezé Motta e Jacyra Sampaio, que ficou marcada exatamente por interpretar a Tia Nastácia em uma das versões do Sítio do Picapau Amarelo. “Esse estereótipo do negro como escravo, subalterno e subserviente tem suas raízes culturais da época da escravidão no Brasil. Baseados em teorias racistas, perpetuam até hoje tanto no imaginário da sociedade quanto em representações ficcionais”, complementa Isabella.