Quando a saúde pública está ameaçada, como na atual pandemia, o medo passa a ser comum. Nessas horas, receber informações corretas é fundamental. Foi assim no segundo semestre de 1987, quando Goiânia acordou no meio de um pesadelo, diante do acidente com césio 137. Os repórteres do POPULAR se desdobraram para compreender a dimensão do que acontecia. Dados científicos eram fundamentais, pois tudo era novo. Ainda em setembro, o repórter fotográfico Lourisvaldo de Paula chegou a estar diante de parte do conteúdo radioativo que estava na cápsula aberta. Naquele dia, partículas do césio estavam em um saco levado à sede da Vigilância Sanitária de Goiânia e colocado sobre uma cadeira. O alerta do perigo veio em seguida. As manchetes dos dias 1º e 2 de outubro de 1987 mostram como a apuração foi realizada, dando a dimensão do acidente. Falam do “Pânico da Radioatividade” e da “Gravidade da Radiação”.

Na cobertura do pior acidente radiológico do mundo, o jornal forneceu todos os dias os números de contaminados e isolados, cobriu as medições de radiação, o drama das vítimas, os acampamentos improvisados, limpeza das áreas atingidas, a construção do depósito de rejeitos em Abadia de Goiás. Ao mesmo tempo, as informações tentavam combater preconceitos e boatos. Um trabalho necessário até hoje.