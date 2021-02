Magazine Contos da vida real A Vida Como Ela É, série de textos de Nelson Rodrigues, ganha adaptação em áudio

Há pouco mais de um mês, no dia 21 de dezembro, completaram-se 40 anos da morte do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980). Seus escritos ganharam diversas adaptações para o cinema, teatro e televisão. Referência no universo literário e jornalístico, a marca dramática de seus textos não poderia deixar de ser teatral: peças como Vestido de Noiva, encenad...