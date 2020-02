Magazine Conto de terror com João e Maria

A clássica história dos irmãos João e Maria ganha mais uma versão no cinema, agora sob o olhar do diretor Oz Perkins, no filme Maria e João: o Conto das Bruxas. A produção, que estreia hoje em dez salas, acompanha o conto de forma mais lúgubre é aterrorizante. Dessa vez, as migalhas guiam os irmãos por um caminho mais sombrio e perturbador.Durante um período de escas...