Magazine Continuação de O Iluminado, Doutor Sono chega às telonas sob a bênção de Stephen King Filme foca em mostrar ao espectador como está o filho de Jack Torrance (protagonista de O Iluminado), Danny, o menino que passou parte da infância nos corredores no Hotel Overlook

Não sei você, mas eu não queria, por nada, estar na pele de Mike Flanagan. Hoje ele “chega” aos cinemas com uma responsabilidade e tanto: dar continuidade a um clássico que na década de 1980 foi dirigido por ninguém menos que Stanley Kubrick. Como se isso não bastasse, Doutor Sono, assim como O Iluminado, é uma adaptação de um romance do mestre do terror, Stephe...