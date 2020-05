Magazine Continuação de “Crepúsculo”, livro “Midnight Sun” ganha data de estreia no Brasil

Após confirmar a continuação da saga Crepúsculo com o lançamento do livro Midnight Sun, em português Sol da Meia-Noite, no início do mês, a história já tem data de estreia no Brasil e nos outros países. O livro escrito por Stephenie Meyer chegará nas prateleiras físicas e on-lines no dia 4 de agosto deste ano. O anúncio foi feito através das redes sociais da editora Int...