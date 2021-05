Magazine Contar para viver Será lançada este mês edição inédita dos contos reunidos de José J. Veiga, autor goiano que figura entre os mais criativos de seu tempo e que volta a ser devidamente celebrado

Em 1959, quando já contava seus 44 anos de idade e havia construído uma carreira sólida como tradutor e redator em diversos veículos de comunicação de importância (Tribuna da Imprensa, O Globo, Jornal do Brasil, BBC), José J. Veiga decidiu estrear na literatura. E foi com um volume de contos chamado Os Cavalinhos de Platiplanto, em que promove um mergulho no própri...