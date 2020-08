Magazine 'Contar a história de Hebe é contar parte da história da TV no Brasil', diz Daniel Oliveira

O rádio estava em sua era de ouro na década de 1940 e Hebe Camargo apenas no início de sua carreira como cantora. Justamente nesse período, a loira vive seu primeiro grande amor com Luís Ramos – uma paixão proibida, já que o ex-diretor da Rádio Excelsior era casado. A história do amor às escondidas não fica de fora da série Hebe, onde o empresário é interpretado pelo...