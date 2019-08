Magazine Consumo não é consenso

Apesar do consumo de suplementos não ser consenso nem mesmo entre os especialistas, todo nutricionista concorda que uma alimentação balanceada não deve ser trocada pela sopa de letrinhas presente nos rótulos dos produtos. “É possível, sim, ter ganho no desempenho físico apenas com alimentação balanceada. Mas é preciso que a pessoa esteja disposta a organizar suas refei...