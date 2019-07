Magazine Consultora de estilo ministra palestra gratuita em Goiânia

A consultora de imagem e estilo Iara Quaresma (foto) ministra nesta semana palestra gratuita sobre estilo moda e beleza no Mega Moda Shopping. Com o público em geral, a especialista faz dois encontros nesta quarta-feira. O primeiro será entre 17 e 18 horas, no piso 1 do centro de compras, e segundo, entre 18 e 19 horas, no Clube da Costura, também no shopping. Nesta t...