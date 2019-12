Magazine Considerada esporte completo, natação é uma das modalidades mais recomendadas por médicos De fisioterapeuta a psiquiatra, quase todos concordam que se jogar na água é um santo remédio

Foi em um consultório do médico que veio a recomendação: aulas de natação. A dona de casa Zilda Helena Vilela Margon, de 69 anos, tinha acabado de se curar de um câncer e aliou a atividade esportiva com as sessões de fisioterapia. A recuperação foi rápida e ela nunca mais parou de nadar. “Tomei gosto pela piscina e passei a aproveitar os benefícios”, conta Zil...