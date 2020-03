Substituir o intensivão do crossfit pela caminhada na pista de cooper ao lado de sua casa foi uma saída que a enfermeira Cristiane Vieira Manso encontrou para não parar de praticar exercícios físicos. Ela saía de casa três vezes por semana com um grupo de amigas para a academia. Desde a semana passada que trocou as idas até o ambiente pelos exercícios mais próximos a sua residência, no condomínio fechado onde mora.

“São medidas de proteção que colaboram não apenas para o meu bem-estar físico, mas para todos ao me redor, no trabalho, em casa. Agora, mais do que nunca, precisamos entender o que é consciência coletiva”, destaca. Profissional da saúde, Cristiane sabe muito bem os perigos da proliferação da pandemia do coronavirus e a importância de não frequentar espaços fechados com diversas pessoas. “Evitar espaços com muitas pessoas, manter as práticas saudáveis e ficar em casa é o melhor a se fazer em um período tão alarmante”, ressalta.