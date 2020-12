Magazine Conhecimento e representatividade EM CASA

Preconceito, representatividade e liberdade pautaram diversas discussões em 2020. No cinema, filmes contribuem para que conhecimento e diversidade caminhem lado a lado, caso do longa-metragem Stonewall - Onde o Orgulho Começou (2015), disponível no Telecine Play, e que acompanha a luta LGBT nos Estados Unidos, ou ainda Tatuagem (2013), produção do cineasta bra...