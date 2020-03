Mesmo com todo conhecimento sobre ansiedade e relacionamentos interpessoais, a psicóloga Maria Lúcia Oliveira vem sofrendo com a distância dos filhos e netas. Ela, de viajar para Brasília a fim de cuidar da saúde de uma irmã convalescente, não pôde abraçar o filho que voltava de uma viagem. “Estou há mais de 15 dias longe deles, estamos fazendo uso de chamadas por áudio. Assim conversamos, damos gargalhadas, passamos mensagens de confiança, força e esperança”, comenta.

A especialista entende muito bem a necessidade do abraço. “Sei que é uma atitude que promove bem-estar, confiança, generosidade, compaixão, traz momentos de felicidade e nos alimenta a alma. Algumas pesquisas apontam para a importância do abraço por mais de 15 segundos, para que haja a liberação da ocitocina, hormônio liberado no parto, na amamentação, e também pelo abraço e que nos garante a confiança básica para lidarmos com situações adversas”.

Para minimizar os efeitos do isolamento – principalmente para o grupo de risco –, é fundamental, segundo a psicóloga Ana Karolina Lisboa Arruda, encontrar soluções de afeto mesmo à distância. “É fundamental usar a tecnologia a seu favor. Ligações, mensagens, chamadas de vídeo ou o que for possível dentro do seu ambiente de convívio, é muito importante, já que é dessa forma que aos poucos vamos trazer uma certa calma e tranquilidade para as pessoas amadas. Também passamos assim um recado de que isso vai passar logo e em breve poderemos voltar a nos abraçar”, comenta.