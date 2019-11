Magazine “Conhecendo o Brasil por sua Música” será apresentado neste domingo na cidade de Goiás

A cidade histórica de Goiás será palco do recital Conhecendo o Brasil por sua Música, da Ivana Bontempo Escola de Música. A apresentação será neste domingo, às 10h30, no Palácio Conde dos Arcos. Durante cerca de uma hora, o público poderá conferir, ao som do piano, obras de compositores goianos e de outros estados. Além de música, haverá ainda a exposição fotográfica da piani...