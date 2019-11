Magazine Conheça um pouco sobre a vida da cantora Margareth Menezes

Dona de voz potente e descendente direta dos tropicalistas baianos, Margareth Menezes entrou em cena em 1987 com a gravação do samba-reggae Faraó (Divindade do Egito). De lá para cá, ela construiu uma carreira fonográfica consistente e tornou-se uma das primeiras de sua geração a ter visibilidade no exterior.Em 1992, foi convidada por David Byrne para abrir os show...