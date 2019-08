Magazine Conheça Silvana Nolasco

Silvana Nolasco é o grande nome da novela Precipício do Amor, trama que passa dentro do universo de Bom Sucesso, e vira sensação por onde passa. Celebridade amada por uma legião de fãs, é uma atriz extravagante que bomba nas redes sociais. De tão egocêntrica e barraqueira, chega a contratar um paparazzi particular para fazer flagrantes nos lugares que frequenta e não sa...