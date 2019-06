Magazine Conheça Scamp the Tramp, eleito o cachorro mais feio do mundo Animal foi resgatado em 2014 e atualmente faz visitas a crianças em idade escolar e a um centro de idosos

Scamp the Tramp é o nome do cachorro eleito o mais feio do mundo. Na sexta-feira, 21, o vira-lata de olhos esbugalhados e dreadlocks nos pelos venceu a 31ª edição do Concurso de Cachorro mais Feio do Mundo. A tutora dele, Yvonne Morones, de Santa Rosa, na Califórnia, ganhou como prêmio uma participação com Scamp no programa Today, US$ 1,5 mil em dinheiro, outros...