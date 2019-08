Magazine Conheça projetos de Goiás selecionados para a última etapa nacional de prêmio do Iphan Nesta edição do 32º Prêmio Melo Franco de Andrade, foram inscritos 323 projetos de todo País, sendo 99 selecionados para a última fase

Da infância Carajá aos Farricocos da Procissão do Fogaréu, passando pelos traços art déco de Goiânia, até chegar na Festa do Divino. Seis projetos de Goiás estão entre os finalistas do 32º Prêmio Melo Franco de Andrade - Edição 2019, a maior premiação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Entre esta terça (27) e quarta-feira (28), a Comissão Nacional de Avaliação, ...