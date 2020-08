Magazine Conheça os vencedores do 2º Salão de Arte em Pequenos Formatos do Museu de Arte de Britânia Concurso recebeu quase 2 mil inscritos de todo o Brasil

A missão da curadoria do 2º Salão de Arte em Pequenos Formatos do Museu de Arte de Britânia (Mabri), a 315 quilômetros de Goiânia, não foi nada fácil na edição 2020. O concurso recebeu 1.991 inscritos de quase todo o Brasil. Foram escolhidas 25 obras na primeira etapa e os cinco vencedores são conhecidos hoje, divulgados com exclusividade pelo POPULAR. São eles: Di...