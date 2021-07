Magazine Conheça os jurados de The Masked Singer Brasil! Taís Araújo, Simone, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch se juntam às apresentadoras Ivete Sangalo e Camilla de Lucas.

O time está completo: tem mais gente chegando no The Masked Singer Brasil! A partir do dia 10 de agosto, Taís Araújo, a cantora Simone – da dupla Simone & Simaria, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch serão os responsáveis por desvendar todos os mistérios e surpresas do reality - junto com o público e com as apresentadoras Ivete Sangalo e Camilla de Lucas. E...