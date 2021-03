A receita de moqueca de peixe do aposentado Antonio Benedito, de 66 anos, tem mais de três décadas e faz muito sucesso em casa. Pelo menos uma vez por mês, ele prepara o prato que deixa todo mundo com água na boca na própria cozinha montada especialmente para essas ocasiões de família. Quando ele está no fogão e ao lado do conjunto de panelas de barro que coleciona não gosta de ninguém por perto para não atrapalhar na preparação de cada detalhe. “É porque tenho todo um ritual para fazer e quando estou com a mão na massa ali é o meu território. Isso conta muito para o sabor”, brinca.

Como o aposentado, a maioria dos goianos não abre mão do peixe na mesa. um prato ainda mais consumido durante a Quaresma. Seja cozido, assado, grelhado, das receitas simples às mais elaboradas, todo mundo tem a sua favorita. Para a chef de cozinha Patrícia Garcia, essa força do alimento na gastronomia local se deve à presença do Rio Araguaia em Goiás e pela tradição da gastronomia caipira. “É uma questão cultural mesmo, porque a nossa base é a comida da roça, que sempre tem um peixe na refeição por ser uma carne versátil, de fácil acesso e que aceita vários tipos de preparo, sem falar no rio que torna a pescaria lazer de muita gente”, conta.

É o caso de Antonio. Primeiro ele se apaixonou pela pescaria ainda na infância em Piracanjuba, incentivado pelo pai, depois se rendeu ao peixe na panela, deixando o seu paladar bem exigente. Quando morava em Brasília e estava no início do namoro com a sua mulher, ele a levou para um restaurante para comer uma moqueca, mas o sabor não estava do seu agrado. “Eu disse para ela que quando a gente casasse faria uma especial”, lembra. A primeira foi feita há 40 anos e virou tradição em casa nas reuniões com a família e com os amigos, na época em que podia receber antes da pandemia da Covid-19.

Essa moqueca não foi retirada de livro de receita de família ou das tantas da internet. Antonio conta que aprendeu o prato fazendo, mas que preza pela qualidade do pescado e os escolhidos são o pintado ou o surubim. Ele diz que o preparo não é difícil. Ele corta o peixe em postas, coloca numa vasilha com água e limão e deixa descansar por 15 minutos. Nesse tempo ele prepara o tempero feito com tomate picado e sem semente, pimenta de cheiro, cebolinha batida e azeite. Na sequência, ele derrete a cebola e quando fica amarelinha leva tudo a panela para formar um molho espesso.

“Depois, enxáguo o pescado para tirar aquela água com limão e vou mergulhando as postas no caldo e acrescento um pouco de leite de coco. Dou uma mexida e fecho a panela. Nesse tempo de cozimento, faço um arroz branco, uma saladinha e abro um vinho. Não precisa de mais nada. Rapidinho fica pronto e não sobra nada”, garante. Antonio diz que já fez esse prato para 150 pessoas e que antes da pandemia recebia frequentemente visitas de surpresa dos amigos com todos os ingredientes comprados para que ele entre na cozinha. “A minha receita até quem não gosta de peixe come porque é muito saborosa”, enaltece.

De mão cheia

A fama de boa cozinheira da confeiteira Sandra Fogaça, de 51 anos, que tem sobrenome de chef famoso, não fica apenas nos doces. Tudo que ela faz é elogiado pelos amigos e família, com destaque para diversas receitas de peixe, do mais simples lambari frito ao tucunaré ao molho. Um dos pratos que deixa todo mundo de boca aberta é o pintado cortado em rodelas cozido ao leite de coco, com açafrão e finalizado com banana, uma das frutas favoritas do marido e por isso entrou nos ingredientes. “Não precisa de alho, nem de cebola. Depois de 30 minutos, está pronto para ser servido e fica uma delícia”, diz.

A receita surgiu após os vários pedidos insistentes do marido que queria peixe feito com leite de coco. “Como sempre fiz pescado de vários jeitos, como caranha assada, nunca tinha parado para fazer dessa forma e resolvi atender ao pedido dele. Deu muito certo e ele aprovou”, brinca. A paixão pelo peixe também tem ligação com a pescaria. Desde pequena, Sandra aprendeu a ir para a beira do Araguaia para pescar e quando chegava em casa assumia as panelas. “Na época, era um alimento a mais pela situação financeira da família que não tinha condições de comer outro tipo de carne no dia a dia”.

Sandra é uma fã de pescaria. Antes da pandemia, todos os anos ela reunia os amigos e a família e ficava uma semana acampada no Rio Araguaia para pescar. Além disso, era de responsabilidade dela garantir a refeição de toda a “tripulação” da canoa. “Tem dia que faço no molho e carrego batata, cheiro verde e faço rapidinho dentro do barco mesmo, ou frito, o que é muito mais prático e fica uma delícia com limão e uma cervejinha”, comenta. A cozinheira afirma que sua missão nessas jornadas é muito maior que isso. “Quase sempre sou quem salva o almoço fisgando o peixe e também com as panelas”, diverte-se.

Tradição goiana

Além do arroz com pequi e do frango caipira, outra receita que define muito bem a gastronomia goiana é o peixe na telha, encontrado facilmente em vários restaurantes e barzinhos da capital. O prato foi criado no final da década de 1970 pelo escritor e folclorista Bariani Ortencio, de 97 anos, e publicado no livro Cozinha Goiana, pela editora Kelps, com quase dez edições lançadas. Na época, o amigo e professor Aldair Silveira Aires, que tinha montado há pouco tempo o restaurante Forno de Barro, no Setor Sul, ponto de vários artistas, procurava a melhor maneira para servir uma peixada aos clientes.

Para resolver o problema, Bariani sugeriu servi-lo numa telha que ele fabricou de cerâmica queimada com as extremidades fechadas. Ali estava o prato perfeito para manter a peixada borbulhando mesmo depois de meia hora de sair do forno. O folclorista lembra que o peixe é feito numa panela normal, depois é colocado no forno com farinha de rosca e em seguida na telha. Após 40 minutos pode ser servido. “Na época essa receita foi aplaudida por todo mundo do restaurante. Mais tarde levei essa criação para São Paulo e para os EUA. Hoje está em todos os cantos do Brasil e com várias versões”, comemora. Confira receita na página ao lado.

Cozinheira de uma receita

A cozinha não é o lugar mais amado da vendedora Ana Cláudia Oliveira, de 30 anos, mas dificilmente ela passa um mês longe do fogão por conta dos pedidos para fazer uma receita de peixe. Ela conta que aprendeu a fazer o prato por “acidente” depois que o pai comprou um pirarucu e não sabia nenhum prato específico com aquele pescado. Ela pesquisou na internet como fazer uma moqueca com a espécie e anotou os ingredientes e o modo de preparo. “Fui copiando tudo para reproduzir sempre a mesma coisa. No entanto, fiz algumas adaptações para ficar do jeito que eu gosto”, ressalta.

Da receita original, Ana Cláudia substituiu o azeite de dendê pelo comum, a salsinha por coentro e acrescentou pimenta de bode. Outro detalhe fundamental para o preparo é a panela de barro. “Acredito que ela é quem faz toda a diferença no sabor porque já fiz em outras e não ficou igual”, conta. Ela diz que a receita é simples e que fica pronta em 30 minutos. “Basta comprar o lombo de pirarucu e cortar em cubos. Colocar de três a quatro cebolas picadas no forno com bastante azeite, adicionar três tomates grandes até derreter. Em seguida, utilizo leite de coco e finalizo com coentro”, ensina.

Apesar de não gostar da cozinha, foi a paixão pelo peixe que levou Ana Cláudia para o fogão quando é convocada para fazer a moqueca de pirarucu – sua única receita. Criada com o pai pescando todos os meses no Rio Araguaia, ela cansou de comer pescado de todos os tipos e de ver fotos dele nas pescas esportivas. “A gente vivia comendo isso e recebendo os amigos para peixadas. Ele faz um prato de pintado que também é uma delícia. Eu preciso aprender uma outra coisa para poder variar um pouco na mesa para quando puder receber os amigos novamente depois dessa pandemia”, comenta.