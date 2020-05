Magazine Conheça os chefs Álvaro Gasparetto e Júnior Marinho que representam Goiás no Mestre do Sabor A primeira fase do reality show, comandado pelo chef Claude Troisgros e pelo fiel escudeiro Batista, será completada nesta quinta-feira (7), logo após Fina Estampa

Um apostou em uma costelinha de porco com cítricos. O outro em um nhoque de macaxeira com molho de vatapá, camarões e coentro. Um escolheu o time do chef Leo Paixão. O outro o time de Kátia Barbosa. Com esses pratos de entrada, os representantes de Goiás Álvaro Gasparetto e Júnior Marinho, ambos de 29 anos, conquistaram uma vaga na segunda temporada do programa Mest...