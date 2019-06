Magazine Conheça os benefícios da garapa para a saúde Nutritiva, a famosa garapa faz parte da tradição brasileira, fornece energia e fortalece os órgãos do corpo

Geladinha, ela é perfeito para as tardes quentes de Goiânia. Também vai bem misturada com outros sucos naturais ou em receitas de bolos. O mais popular mesmo é dividir o apetite entre ela e o pastel. Há ainda os que preferem fazer drinques saborosos com limão ou água de coco. O fato é que o caldo de cana, também chamado de garapa, já faz parte do paladar dos bra...