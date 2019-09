Magazine Conheça o trailer de "El Camino", o filme de Breaking Bad O filme retoma a história da série momentos após seu último episódio

El Camino, o filme de Breaking Bad, é focado no personagem Jesse Pinkman e ganhou trailer hoje (24). Dirigido por Vince Gilligan e com Aaron Paul novamente no papel de Jesse Pinkman, o filme estreia 11 de outrubro na Netfilx. O filme retoma a história da série momentos após seu último episódio. A sinopse conta: "Jesse precisa encontrar paz em relação ao seu...