Magazine Conheça o designer goiano que caiu nas graças de artistas como Coldplay e Camila Cabello De Jataí para o mundo, Felipe Foster é responsável pela arte de divulgação do single 'My Universe', do Coldplay com o BTS, entre outros trabalhos

Ele quase caiu da cadeira. Se alguém falasse para o designer goiano Felipe Foster, de 26 anos, de Jataí, que ele faria a arte de divulgação do single My Universe, do novo disco do Coldplay, ele não acreditaria. O convite veio em junho em mensagem no direct do Instagram pela equipe de produção da banda. “Foi algo surreal, um grande susto. De repente, eu estava ...