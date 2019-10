Magazine Conheça o chef André Barros, representante de Goiás no Mestre do Sabor Nascido no Sudoeste Goiano, participante do novo reality show atua à frente de um dos restaurantes mais reconhecidos de Goiânia, onde cria pratos e comanda uma equipe de mais de 20 pessoas

Quando trocou o Brasil pelos Estados Unidos, na década de 1990, André Barros era, literalmente, um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Não tinha parentes importantes e, ao entrar no avião, deixava para trás Rio Verde, no Sudoeste Goiano. Assim que chegou em Boston, arranjou um emprego como auxiliar de cozinha e não saiu mais de perto do fogão. Hoje, ...