Conheça Karinah, cantora que comprou casa de Xuxa e quer mulheres no samba

A cantora Karinah, 40, chamada de "Rainha do Pagode", ficou conhecida nacionalmente em setembro ao comprar a mansão de outra rainha, a dos baixinhos. Ela e o marido, Diether Werninghaus, que está na lista dos bilionários da Forbes no Brasil, desembolsaram uma fortuna pela casa de Xuxa Meneghel, 58, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Karinah disse ao jornal Folha ...