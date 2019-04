Magazine Conheça hotéis que têm as suas próprias vinícolas Na onda do turismo enogastronômico, veja sete hotéis e suas vinícolas sublimes, para uma jornada memorável no universo de Baco, enquanto se desfruta do conforto da hospedagem in loco

Tendência mundial cada vez mais procurada por turistas, o turismo enogastronômico é uma das forças da indústria de viagens, já que movimenta mais um componente da cadeia produtiva, e que representa parcela decisiva no resultado final da experiência: a prova de vinhos e as imersões no fabuloso mundo de vinícolas projetadas com doses de sofisticação e conforto d...