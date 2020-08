Magazine Conheça histórias de goianos que tatuaram ícones de Goiás como forma de homenagem e afeto Pamonha, pequi, ipê, cartões-postais: tem goiano que ama tanto sua terra que resolveu estampar a devoção no próprio corpo

Os ipês que florescem em Goiás em agosto e as cascas grossas do pequizeiro serviram de inspiração para a tatuagem da nutricionista Tatiane Vitoria Chaveiro, de 27 anos. “Sou goiana do pé rachado”, brinca. Primeira grande arte estampada na pele, Tatiane escolheu as árvores do Cerrado para rememorar as lembranças afetivas da infância, de quando passava os finai...