Magazine Conheça filmes, séries e livros para relembrar e entender o 11 de Setembro A tragédia, que deixou quase 3.000 mortos faz 20 anos neste sábado

Faz 20 anos neste sábado. No dia 11 de setembro de 2001, as duas torres do World Trade Center, um dos principais símbolos de Nova York, foram atingidas por dois aviões, em um ataque terrorista ligado à Al Qaeda. A tragédia, que deixou quase 3.000 mortos, moldou o início do século 21, deu início à chamada guerra ao terror —que teve seu mais recente capítulo com a ...