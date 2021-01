Magazine Conheça dez artistas que devem lançar discos ainda neste ano, de Adele a Lorde Apesar de parecer uma continuação do ano que acabou, 2021 deve mostrar o que herdou, com cantores sinalizando finalmente a estreia dos trabalhos suspensos ou feitos durante a quarentena

Não foi só a agenda de shows que caiu por terra por causa da Covid-19. No ano passado, o calendário de lançamentos de novos álbuns também foi comprometido no mundo da música -- produções atrasaram, gravadoras seguraram discos e alguns artistas mergulharam em uma fossa criativa. Apesar de parecer uma continuação do ano que acabou, 2021 deve mostrar o que herdou, com ca...